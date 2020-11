Lügde (dpa/lnw) - Beim Versuch, seinen Wagen wegen entleerter Batterie anzuschieben, ist ein Senior in Lügde überrollt und schwer verletzt worden. Der 81-Jährige sei unter das Fahrzeug geraten, das eine Böschung hinab rollte, teilte die Polizei im Kreis Lippe am Dienstag mit. Erst durch eine Grundstücksmauer kam das Auto am Montag zum Stehen.

Von dpa