Museum Folkwang zeigt Sammlung online

Essen (dpa) - Das Essener Museum Folkwang zeigt Teile seiner berühmten Sammlung im Internet. Auf der Website würden nun mehr als 80 000 Werke in der «Sammlung online» präsentiert, teilte das Museum am Mittwoch mit. Das Haus besitzt die Arbeiten bedeutender Maler: allein vier Gemälde von Vincent van Gogh, außerdem von August Macke, Paul Gauguin und vielen anderen. Online zu sehen sind auch Teile der großen Sammlung von Plakaten und Fotografien. Doch nicht alle Werke sind bereits in der Datenbank abgebildet. Bei den gezeigten Kunstwerken sind nach Angaben des Museums die Bildrechte abgeklärt und freigeben.

Von dpa