Schalkes Sané fällt aus: Paciencia und Fährmann verletzt

Zumindest sehr fraglich für das Auswärtsspiel in Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr) sind Stürmer Goncalo Paciencia (26) und Ersatztorwart Ralf Fährmann (32). Beide konnten am Mittwoch wegen Knieverletzungen nicht trainieren. Paciencia ist nach Portugal gereist, um sich dort bei seinem Vertrauensarzt nochmals untersuchen zu lassen. Wie bei Fährmann steht eine Diagnose und die Dauer des Ausfalls noch aus.