Laumann weist Einknick-Vorwurf entschieden zurück

Düsseldorf (dpa/lnw) - Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist nach Vorwürfen, bei den geplanten strengeren Vorschriften für die Fleischindustrie einzuknicken, der Kragen geplatzt. «Ich glaube, ohne meinen Brief an das Corona-Kabinett wäre gar nichts in Gang gekommen, gar nichts in Gang gekommen!», sagte Laumann am Mittwoch in einer sehr emotionalen Rede im Landtag in Düsseldorf. Zudem enthalte der dem Bundestag von Bundesminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegte Gesetzentwurf in der Begründung eins zu eins das, was er an das Corona-Kabinett geschrieben habe. Deshalb frage er sich, warum er jetzt kritisiert werde, «wo ich das Thema zum Thema gemacht» habe.

