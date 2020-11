Von gefälltem Baum am Kopf getroffen: Arbeiter stirbt

Siegburg (dpa/lnw) - Bei Baumfällarbeiten ist am Mittwoch in Siegburg ein 65-jähriger Arbeiter tödlich verletzt worden. Der Mann sei bei dem Arbeitsunfall von einem gefälltem Baum am Kopf getroffen worden und später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Ungeklärt sei derzeit, wie es zu dem Unfall kam. Die Polizei begann mit Ermittlungen, der Arbeitsschutz wurde hinzugezogen.