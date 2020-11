Mangelhafte Konstruktion an A3-Betonwand schon 2008 bekannt

Seit dem schrecklichen Unfall auf dem Kölner Ring werden in NRW Lärmschutzwände an Autobahnen geprüft. Straßen.NRW fand mehrfach nicht korrekt angebrachte Platten an der A3. Der Mangel war schon bei der Abnahme des Baus bemerkt worden.