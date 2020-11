Laschet: Restaurants bleiben Weihnachten geschlossen

Düsseldorf (dpa) - Restaurants und gastronomische Betriebe müssen nach Worten von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) über Weihnachten geschlossen bleiben. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sollten bis Anfang Januar weiter gelten, sagte Laschet am Mittwoch in Düsseldorf nach den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie. «Alle Restaurants sind geschlossen, auch an Weihnachten.»

Von dpa