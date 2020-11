Zusammenstoß mit Straßenbahn: Autofahrerin verletzt

Bonn (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Bonn-Vilich ist eine Autofahrerin verletzt worden. Die 23-Jährige habe am Mittwochabend beim Linksabbiegen eine parallel fahrende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahn übersehen, teilte die Polizei mit. Nach der Erstversorgung am Unfallort sei die junge Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Fahrgäste in der Straßenbahn seien nicht verletzt worden. Die Kreuzung, an der sich der Unfall ereignete, war vorübergehend gesperrt.

Von dpa