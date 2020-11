Katzenberger: Duett mit ihrem Mann Lucas war Beziehungsprobe

Köln (dpa) - Für Reality-Star Daniela Katzenberger (34) waren die gemeinsamen Gesangseinlagen mit ihrem Mann Lucas Cordalis (53) in der Show «The Masked Singer» eine Beziehungsprobe. «Das größte Problem war, dass wir wirklich ein Paar sind. Wir waren nicht nur Arbeitskollegen wie «Modern Talking» damals», sagte Katzenberger der Deutschen Presse-Agentur. Wenn etwas schiefgegangen sei, habe man sich «auch mal gezofft». «Ich kann zum Beispiel keine zweite Stimme singen oder so. Und Lucas hat mir dann viel abverlangt, was das Singen betrifft.» Auf der Bühne sei dann allerdings alles vergessen gewesen.

Von dpa