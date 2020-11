Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind im Oktober 2020 in etwa so viele Menschen gestorben wie im Vorjahresmonat. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, lag die Zahl zuletzt nach Auswertung vorläufiger Daten bei 16 900. Im Oktober 2019 waren es 17 040.

Von dpa