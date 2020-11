Engagement: Nachhaltigkeitspreis für Elton John

Düsseldorf (dpa) - Für sein jahrzehntelanges Engagement gegen HIV und Aids erhält Pop-Star Elton John (73) die Ehrenauszeichnung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. «Sir Elton John zählt zu den internationalen Musikstars mit dem umfangreichsten sozialen und humanitären Engagement», teilten die Organisatoren am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der nicht dotierte Preis soll am 4. Dezember in Düsseldorf verliehen werden. Geplant ist eine Veranstaltung ohne Zuschauer, die gestreamt wird. Elton John werde sich live dazu schalten, erklärten die Organisatoren.

Von dpa