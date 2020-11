Mann mit Schnittverletzungen an Straße in Köln gefunden

Köln (dpa/lnw) - Ein Mann ist in Köln durch mehrere Schnitte lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand ein Zeuge ihn am Morgen an einer Straße in der Innenstadt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Hintergründe und Identität des Mannes waren zunächst unklar. Eine Mordkommission ermittelt.