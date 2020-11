Geldautomat in Krefeld gesprengt: 170. Fall in NRW

Krefeld (dpa/lnw) - Unbekannte haben am Donnerstag in Krefeld den 170. Geldautomaten in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen gesprengt. Sie entkamen nach ersten Ermittlungen ohne Beute, wie die Polizei mitteilte.