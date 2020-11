Ex-NRW-Verfassungsrichter: Weihnachtsregelung ist Verstoß

Köln (dpa/lnw) - Die Lockerungen der Corona-Schutzbestimmungen zu Weihnachten hält der frühere Präsident des NRW-Verfassungsgerichtshofs, Michael Bertrams, für einen Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip. «Das darin verankerte Gebot eines rationalen, vernunftgeleiteten staatlichen Handelns hätte es nahelegen müssen, die ab dem 1. Dezember vorgesehene Kontaktbeschränkung auf fünf Personen aus zwei Haushalten für den ganzen Monat fortzuschreiben und damit die Gefahr eines weiteren, nicht mehr beherrschbaren Anstiegs der Infektionszahlen deutlich zu begrenzen», schreibt Bertrams im «Kölner Stadt-Anzeiger» (Freitag), wie die Zeitung am Donnerstagabend vorab berichtete. Dass dies nicht geschehen sei, beruhe «ganz offensichtlich auf einem Übermaß an Emotionalität in der Entscheidungsfindung».

Von dpa