Duisburger lässt Haus vorweihnachtlich erstrahlen

Im ansonsten wenig malerischen Duisburg-Marxloh leuchten, blinken und blitzen die Lampen in vielen Farben: «Ich steuer das über mein Handy und die Fernbedienungen», erzählt er. Für den Lichterglanz greift Krause tief in die Tasche - rund 1000 Euro koste die Beleuchtung in den sechs Wochen, erzählt er. Und 14 Tage Urlaub, um all die Lampen rechtzeitig anzubringen. In diesem Jahr ist er besonders schnell fertig geworden - am Donnerstagabend war fast alles bereit. «Einfach genial», sagt der 58-Jährige, und freut sich besonders über den Stern mit Kometenschweif am Fahnenmast vor dem Haus. Dort hängt sonst immer die Vereinsflagge des MSV Duisburg, der im Moment in der dritten Liga im Tabellenkeller hängt. Doch das ist eine andere Geschichte.