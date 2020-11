Erneut Überfall mit Gewehr auf Tankstelle in Paderborn

Paderborn (dpa/lnw) - Bewaffnet mit einem Softair-Gewehr hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagabend eine Tankstelle in Paderborn überfallen. Nachdem der Tankwart Geldscheine an den Mann herausgegeben hatte, flüchtete der Räuber auf einem Rad, wie die die Polizei am Freitag mitteilte. Kunden waren zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Verkaufsraum. Mehrere Zeugen beobachten den Flüchtenden etwa wie er etwas in einem Gebüsch versteckte. Die Polizei fand dort später die mutmaßliche Tatwaffe. Die Fahndung nach dem Mann mit Hubschrauber und Diensthunden blieb erfolglos.

Von dpa