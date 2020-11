Familien mit Kindern haben die höchsten Kosten für Mobilität

Düsseldorf (dpa/lnw) - Familien mit minderjährigen Kindern in Nordrhein-Westfalen geben mehr Geld für Auto, Bus oder Bahn aus als andere Privathaushalte. Paare mit Kindern hätten im Jahr 2018 im Schnitt mit 615 Euro im Monat die höchsten Aufwendungen für Mobilität gehabt, teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Freitag mit. Das waren 197 Euro mehr als noch zehn Jahre zuvor. Der Anteil der Kosten für Mobilität an den Konsumausgaben lag bei 15,6 Prozent.

Von dpa