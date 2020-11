Adenauers Boccia-Kugeln werden versteigert

Leinfelden-Echterdingen (dpa) - Boccia-Kugeln, Portwein und eine Porzellandose des ersten deutschen Bundeskanzlers, Konrad Adenauer, kommen am Samstag unter den Hammer. Das Auktionshaus Eppli versteigert ab etwa 13.00 Uhr in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart 66 Stücke aus dem Nachlass des CDU-Politikers. Interessierte können schriftlich, telefonisch oder per Live-Übertragung im Internet mitbieten.

Von dpa