Großeinsatz bei AfD-Parteitag erwartet: 1000 Demonstranten

Kalkar (dpa) - Beim Bundesparteitag der AfD am Samstag und Sonntag im niederrheinischen Kalkar rechnet die dortige Polizei mit einem der «größten Einsätze der letzten Jahre». Bereits am frühen Freitagabend sei ein «unfreundlicher Empfang» der Delegierten geplant, teilte die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) mit. Laut Kalkarer Ordnungsamt sind dazu etwa 100 Teilnehmer angemeldet. Am Samstagmorgen würden zu einer Demonstration rund 1000 Teilnehmer erwartet. Es würden mehrere Hundert Beamte eingesetzt, teilte die Polizei mit.

Von dpa