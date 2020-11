Düsseldorf (dpa/lnw) - Drei kaputte Autos, mehrere demolierte Fahrräder und eine zertrümmerte Schaufensterscheibe - das ist die Bilanz eines missratenen Einparkversuchs in Düsseldorf. Eine 69-jährige Autofahrerin aus Meerbusch hatte ihren Wagen in eine Parklücke setzen wollen, als das Auto sich angeblich verselbstständigte, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Von dpa