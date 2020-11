Kein Verbrechen: Unterschenkel wurde in Klinik amputiert

Köln (dpa/lnw) - Der in Wesseling bei Köln gefundene Unterschenkel ist nach Angaben der Polizei in einem Krankenhaus amputiert worden. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Gewaltverbrechen sei auszuschließen. Den Ermittlungen zufolge hatte ein Krankenhaus das abgetrennte Körperteil an eine Fachfirma übergeben, die es zu einer Entsorgungsanlage transportieren sollte. Wie das Beinteil dann an den nahe der Anlage gelegenen Fundort gekommen ist, sei unklar.

Von dpa