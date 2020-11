Laumann begrüßt Kompromiss beim Arbeitsschutzkontrollgesetz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich zufrieden über den von Union und SPD in Berlin erzielten Kompromiss beim Arbeitsschutzkontrollgesetz gezeigt. Laumann sagte der «Rheinischen Post» (Samstagausgabe), die Entscheidung der Koalitionsfraktionen setze ein klares Zeichen. «Wir wollen in diesem Land keine Ausbeutung. In diesem Land gelten die gleichen Rechte für alle Arbeitnehmer, egal woher sie kommen. Wir stehen für die Würde der Arbeit.»

Von dpa