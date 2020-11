Woelki will zurückgehaltenes Gutachten für Einzelne öffnen

Köln (dpa) - Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki will das von ihm zurückgehaltene Missbrauchsgutachten «für interessierte Einzelpersonen, insbesondere Betroffene oder Journalisten» zugänglich machen. Dies solle nach der Veröffentlichung des von ihm in Auftrag gegebenen neuen Gutachtens «im rechtlich möglichen Rahmen» geschehen, teilte das Erzbistum Köln am Freitagabend mit.