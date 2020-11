Vater und Sohn attackieren Schwager mit Waffe und Schläger

Moers (dpa/lnw) - Direkt vor einem Krankenhaus ist am Freitagabend in Moers ein Streit eskaliert: Ein 25-Jähriger schoss seinem Schwager in den Oberschenkel, teilte die Polizei am Samstag mit. Zudem schlug der Vater des Angreifers mit einem Baseballschläger auf den Schwager ein. Der 28-Jährige sei schwer verletzt in das Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Dem Angriff soll eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den drei Männern vorangegangen sein.

Von dpa