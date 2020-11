Mutmaßlicher Tankstellenräuber in Paderborn festgenommen

Paderborn (dpa/lnw) - Nach zwei Raubüberfällen auf eine Tankstelle in Paderborn hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 37-Jährige sei bereits wegen Raubüberfällen vorbestraft, teilte die Polizei am Samstag mit. Da Zeugen von einem «auffällig schwankenden oder hinkenden Gang» des Täters berichtet hatten, hätten sich Polizeibeamte an den 37-Jährigen erinnert. Beweismittel, unter anderem aus der Wohnung des Mannes, hätten den Verdacht erhärtet. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde am Samstagnachmittag ein Haftbefehl erlassen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Von dpa