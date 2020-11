Wenden (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Wenden (Kreis Olpe) drei Neuwagen im Wert von mehr als 100 000 Euro vom Gelände eines Autohauses gestohlen. Die Diebe hätten wohl einen Teil des Zauns entfernt und seien so in den Ausstellungsbereich gelangt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch zwei Kennzeichen nahmen die Unbekannten in der Nacht zu Freitag mit.

Von dpa