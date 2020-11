Mutmaßliche «falsche Polizisten» gefasst

Köln (dpa/lnw) - Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat in Köln verhindert, dass eine 81-jährige Seniorin auf Trickbetrüger hereinfällt. Diese hatten sich als Polizisten ausgegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau forderten sie am Telefon zum Abheben von angeblichem «Falschgeld» auf, das sichergestellt werden müsse. Als die Seniorin am Freitagnachmittag einen fünfstelligen Betrag abhob, sei die Bankmitarbeiterin jedoch misstrauisch geworden und habe die Polizei informiert.

Von dpa