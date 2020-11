«Querdenker» demonstrieren in Heinsberg mit geringem Zulauf

Heinsberg (dpa/lnw) - Kritiker der Corona-Maßnahmen haben am Wochenende in der Stadt Heinsberg demonstriert. Zu den angemeldeten Kundgebungen seien deutlich weniger Personen gekommen als erwartet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Zu einer Kundgebung, die die Initiative «Querdenken» angemeldet hatte, kamen am Sonntag nur 50 statt 350 Menschen. Ein vom gleichen Veranstalter angemeldeter Demonstrationszug durfte nicht starten - das Aachener Verwaltungsgericht hatte am Freitag ein entsprechendes Verbot des Ordnungsamtes wegen «erheblicher Infektionsgefahren» bestätigt. Für den späten Sonntagnachmittag war zudem ein kleinerer Demonstrationszug mit zehn Teilnehmern angemeldet worden.

Von dpa