Ordnungsamt zu AfD-Parteitag: Auch am zweiten Tag «geordnet»

Kalkar (dpa/lnw) - Beim Parteitag der AfD im niederrheinischen Kalkar lief aus Sicht des Ordnungsamts in der Halle auch am zweiten Tag alles «ruhig und geordnet» ab. Man habe zwar immer wieder einzelne Delegierte gesehen, die den Mund-Nasen-Schutz nur über dem Mund getragen hätten - «aber dann haben wir sie drauf aufmerksam gemacht und sie haben dann auch gleich reagiert», so eine Sprecherin am Sonntag zur Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa