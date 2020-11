Laschet fordert neue Corona-Konzepte ab Januar

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat neue Konzepte in der Corona-Pandemie ab Januar gefordert: «Noch ein weiteres Jahr wie dieses halten Gesellschaft und Wirtschaft nicht durch», so Laschet zur «Rheinischen Post» (Montag). Ab Januar müssten «kluge Konzepte langfristige Perspektiven für ein Leben mit der Pandemie ermöglichen», so der Landeschef: «Mit der Zulassung des Impfstoffs sind diese Konzepte auch realistisch.»

Von dpa