Bewaffnete Überfälle auf Tankstelle und Wettbüro

Düren (dpa/lnw) - Einsatzkräfte sind am Sonntagabend zweimal wegen bewaffneten Raubüberfällen ausgerückt. In Düren waren drei Unbekannte in ein Wettbüro eingedrungen und bedrohten die Angestellte mit Handfeuerwaffen, wie die Polizei mitteilte. Sie erbeuteten das Bargeld aus der Kasse und flüchteten. Wie hoch die Summe der Beute ist, war zunächst nicht bekannt. Trotz Fahndung konnten die drei maskierten Täter bislang nicht gefunden werden.

Von dpa