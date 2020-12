Das Aquarium mit den urzeitlichen Schwanzlurchen habe direkt im Dachgeschoss gestanden und sei schon stark verrußt gewesen, als die Einsatzkräfte kamen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch über den Einsatz am Vorabend im Stadtteil Worringen. Die Retter hätten die Tiere herausgenommen und zunächst in Plastikgefäße gesteckt. Der Wellensittich habe mit seinem Käfig ein Stockwerk tiefer gestanden und sei auch aus dem Gefahrenbereich gebracht worden. Ein Verwandter nahm die Tiere auf.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Haus ist laut den Rettungskräften nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.