Weitere Vorfälle bei Düsseldorfer Feuerwehr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach Fällen von Mobbing und Rassismus bei der Düsseldorfer Feuerwehr sind weitere Vorfälle bekannt geworden. So sei eine Auszubildende bei einem Lehrgang in der Feuerwehrschule vor zwei Jahren von einem Unbekannten von hinten angegriffen und zu Boden gedrückt worden. Der Täter sei trotz Strafanzeige nicht ermittelt und das Verfahren eingestellt worden, heißt es in einem Bericht an den Gleichstellungsausschuss des Stadtrates.

Von dpa