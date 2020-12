Kaufofferte: Thyssenkrupp gewährt Liberty Einblick in Bücher

Essen (dpa) - In die Suche nach einer Lösung für die angeschlagene Stahlsparte von Thyssenkrupp kommt Bewegung. Der Industriekonzern lässt jetzt den Wettbewerber Liberty Steel, der das Stahlgeschäft der Essener kaufen will, in seine Bücher sehen. «Thyssenkrupp und Liberty Steel haben sich darauf verständigt, in eine weitere Prozessphase einzutreten», sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage. Liberty Steel werde in Kürze «Einblick in wesentliche Geschäftsdaten des Stahlgeschäfts von Thyssenkrupp erhalten».

Von dpa