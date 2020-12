Nach Falschgeldfund in Bayern: Durchsuchungen in NRW

Landshut/Paderborn (dpa/lby) - Nach der Festnahme eine Mannes in Landshut, der versucht haben soll, in Niederbayern Falschgeld in Umlauf zu bringen, haben Ermittler mutmaßliche Komplizen in Nordrhein-Westfalen aufgespürt. Wohnungen in Paderborn, Lippstadt und Büren seien am Mittwoch durchsucht und fünf Menschen festgenommen worden, wie das Bayerische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Landshut mitteilten. Zusammen soll die Gruppe in verschiedenen Bundesländern Falschgeld in mindestens fünfstelliger Höhe ausgegeben und auch mehrere Diebstähle begangen haben.

Von dpa