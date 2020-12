Polizei beendet Suche in Krefeld mit Leichenspürhunden

Krefeld/Konstanz (dpa) - Die Polizei hat ihre Suche nach einem Vermissten aus Baden-Württemberg auf einem Grundstück in Krefeld nach zwei Tagen beendet. «Eine Leiche haben wir nicht gefunden», sagte ein Polizeisprecher in Konstanz am Mittwoch. Es seien aber Gegenstände entdeckt worden, die «beweiserheblich» sein könnten. Diese würden nun kriminaltechnisch untersucht. Um welche Gegenstände es sich handelt, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.