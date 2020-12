Bonn (dpa/lnw) - Das Bonner Landgericht hat einen Rentner wegen der Tötung seiner Ehefrau zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Der frühere Manager wurde am Mittwoch des Totschlags und der Körperverletzung schuldig gesprochen. Er hatte in einer Nacht im Mai 2020 seine 65 Jahre alte Frau nach einem Streit in der Dusche mit einem Nylonseil erdrosselt.

Von dpa