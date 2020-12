Paderborn (dpa/lnw) - Eine 84-Jährige soll in Paderborn ihren 89 Jahre alten Ehemann getötet haben. Die Frau sei tatverdächtig, sie habe die Tat in der gemeinsamen Wohnung eingeräumt, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Von dpa