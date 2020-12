Mehr Aufträge für das verarbeitende Gewerbe in NRW

Den höchsten Zuwachs verzeichneten mit einem Plus von 13 Prozent die Hersteller von Gebrauchsgütern. Die Auslandsbestellungen legten hier sogar um 23 Prozent zu. Auch die Produzenten von Vorleistungsgütern (plus 5 Prozent) und Investitionsgütern (plus 7 Prozent) konnten den Monat mit einem Plus gegenüber Oktober 2019 abschließen. Die Hersteller von Verbrauchsgütern mussten dagegen einen Rückgang der Auftragseingänge um 13 Prozent hinnehmen. Grund dafür war ein drastischer Einbruch der Auslandsbestellungen.