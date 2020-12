Großanlage zur Wasserstofferzeugung wird geprüft

Duisburg (dpa) - Der Stahlkonzern Thyssenkrupp und der Stromversorger Steag prüfen den gemeinsamen Bau einer Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff. Der mit Ökostrom erzeugte Wasserstoff soll in den Hochöfen von Thyssenkrupp in Duisburg eingesetzt werden. Thyssenkrupp will für den Klimaschutz im größten deutschen Stahlwerk schrittweise Kohle durch «grünen» Wasserstoff ersetzen, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Zunächst ist eine Machbarkeitsstudie geplant. Zu den erwarteten Kosten wurden keine Angaben gemacht.

Von dpa