Karlsson siegt im Eröffnungsspringen der Springreiter-DM

Die beiden Qualifikationen der Herren werden im Rahmen von zwei internationalen Springen am Freitag und Sonntag ausgetragen. Die deutschen Starter erhalten dabei entsprechend ihrer Platzierungen Punkte, die besten zwölf Reiter des Punktesystems qualifizieren sich für das Finale am Sonntagnachmittag. Ähnlich ist das Reglement für die Damen, die bei der DM eine eigene Wertung mit dem Finale am Samstag haben.

Neben dem neuen Reglement gibt es für die zuvor zweimal verschobenen Titelkämpfe mehrere Veränderungen im Vergleich zu den sonst üblichen Meisterschaften. Wegen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie dürfen die Teilnehmer jeweils nur einen Pfleger mitnehmen. Angehörige, Begleitpersonen, Pferdebesitzer und Sponsoren sind ebenso wenig erlaubt wie Medienvertreter.