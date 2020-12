Mehrere Autofahrer liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Der 29-Jährige Duisburger wurde verletzt festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. In seinem Auto fand die Polizei nach eigenen Angaben elf Kilo Marihuana. Die anderen beiden Autos entkamen der Polizei, die auch mit einem deutschen und einem niederländischen Hubschrauber in der Luft war.

Laut deutscher Polizei hatten die niederländischen Kollegen die drei Autos kontrollieren wollen. Der 29-Jährige rammte ein Zivilfahrzeug der niederländischen Fahnder und raste ebenso wie die Fahrer der beiden anderen Autos davon.

Nachdem er mit dem Baum kollidiert war, flüchtete der Duisburger zu Fuß und versuchte sich zu verstecken. Der Polizeihubschrauber der deutschen Polizei entdeckte ihn jedoch.