Zahl der Berufspendler in die Niederlande gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Berufspendler in die Niederlande hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. 2018 fuhren fast 43 000 Menschen aus Deutschland regelmäßig zur Arbeit ins Nachbarland - 2014 waren es noch 39 000, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mitteilte. Mehr als ein Drittel der Pendler waren in Deutschland lebende niederländische Staatsbürger.

Von dpa