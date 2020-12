Frau in Bochum auf Bürgersteig schwer verletzt: Festnahme

Bochum (dpa/lnw) - Eine Frau ist am Freitagabend auf einem Bürgersteig in Bochum attackiert und schwer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Frau habe wahrscheinlich Stichverletzungen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Mordkommission ermittle. Weitere Details waren zunächst noch unklar. Zuvor hatte das Online-Portal «Der Westen» berichtet.

Von dpa