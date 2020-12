Bekannter erspart Mann 120 Tage im Gefängnis

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Bekannter hat einem 45 Jahre alten Mann am Dortmunder Flughafen einen Aufenthalt im Gefängnis erspart. Als der 45-Jährige am Freitag nach Deutschland einreisen wollte, fiel Beamten auf, dass gegen ihn seit vier Jahren ein Haftbefehl vorliegt, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Wegen besonders schweren Diebstahls musste der Mann noch immer eine Geldstrafe von 1200 Euro zahlen. Weil er dies nicht beglichen habe, drohten ihm 120 Tage in der JVA in Dortmund. Nachdem sein Bekannter die Strafe auf einer Polizeiwache für ihn gezahlt hatte, «durfte er die Bundespolizeiwache am Dortmunder Flughafen als freier Mann wieder verlassen», hieß es.

Von dpa