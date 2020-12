Köln (dpa/lnw) - In Köln waren am Samstagabend Teile des Stadtviertels Neustadt-Nord wegen einer Störung ohne Strom. Die Ursache sei derzeit noch unbekannt, teilte die RheinEnergie AG am Samstagabend mit. Techniker arbeiteten demnach unter Hochdruck an einer Lösung. Unklar war zunächst, wie viele Haushalte betroffen sind.

Von dpa