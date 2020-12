Strandkorb rutscht von Anhänger und beschädigt Auto

Büren (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat auf einer Straße in Büren im Kreis Paderborn einen Strandkorb verloren. Er bemerkte den Verlust aber zunächst nicht und fuhr weiter. Das Sitzmöbel sei während der Fahrt von der Ladefläche eines Anhängers gerutscht, teilte die Polizei mit. Ein nachfolgender Wagen rammte Teile des Strandkorbs und wurde beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in der Ortschaft Hegensdorf. Die Polizei sucht Zeugen.

Von dpa