Männer fliehen bei Verkehrskontrolle vor der Polizei

Krefeld (dpa/lnw) - Nach einer Verkehrskontrolle in Krefeld haben sich zwei Männer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei waren sie teilweise mit ihrem vermutlich gestohlenen Auto als Geisterfahrer auf der A57 in Richtung Moers unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuerst hatte der 29 Jahre alte Fahrer am Morgen die Haltesignale eines Streifenwagen missachtet und war mit hoher Geschwindigkeit über zwei rote Ampeln geflüchtet.

