Lkw kracht gegen Baum: 450 Liter Diesel laufen aus Wrack

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem schweren Unfall in Dortmund sind in der Nacht zu Montag Hunderte Liter Dieselöl aus einem schwer beschädigten Lkw ausgelaufen. Aus zwei abgerissenen Tanks verteilten sich nach Angaben von Feuerwehr und Polizei etwa 450 Liter Diesel auf der Fahrbahn und sickerten zum Teil in den Boden ein. Der belastete Bereich müsse nun abgetragen werden, damit das Dieselöl nicht in tiefere Erdschichten vordringe, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag.

Von dpa