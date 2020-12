Grauer Wochenbeginn in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Düster und grau wird das Wetter zum Wochenstart in Nordrhein-Westfalen. Am Montag kommt es gebietsweise zu Regen, der in höheren Lagen auch zu Schnee werden kann, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Hinzu kommen maximale Temperaturen zwischen vier und sechs Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es in weiten Teilen des Bundeslandes trocken, lediglich in Westfalen kann vereinzelt Regen fallen. Die Tiefsttemperatur liegt zwischen null und minus drei Grad. Autofahrer müssen mit Glätte durch überfrierende Nässe rechnen.

Von dpa